Тарасовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Тарасовъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тарасовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тарасовъ Егоръ
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тарасовъ Матвей
Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849