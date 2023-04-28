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Тарасовъ Алексей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тарасовъ Петръ

Мать: Тарасова Федосья Тиханова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Тарасовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тарасовъ Егоръ

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тарасовъ Матвей

Мать ребёнка: Тарасова Прасковья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Прасковья Сергеева

Смерть
1849
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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