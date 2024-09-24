Прасковья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти19.12.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Егор Федорович
Мать: Ульяна Васильевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 5 23 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675об
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 10 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 14 21 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел... Показать все
Бракосочетание
Между 1758 и 1762
Муж: Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
01.09.1762 ст.
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1765 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1769 ст.
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
21.03.1775 ст.
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1776 ст.
Дочь: Ненила / Неонила Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1778 ст.
Сын: Ларион Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 20 возраст по нынешней ревизии (1782) - 39 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Тихонович
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 47 лет, муж - Андрей Тихонович, 50 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 39 лет, муж - Андрей Тихонович, 52 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 53 года, муж - Андрей Тихонович, 53 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1.... Показать все
Смерть
19.12.1820 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 98 лет причина - натурально Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный а... Показать все