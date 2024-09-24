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Андрей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1795 и 1820

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1758 и 1762

Жена: Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1762 ст.

Сын: Семен Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1765 ст.

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1769 ст.

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
21.03.1775 ст.

Сын: Яков Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1776 ст.

Дочь: Ненила / Неонила Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1778 ст.

Сын: Ларион Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Егоровна

Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 23 возраст по нынешней ревизии (1782) - 42 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 50 лет, жена - Прасковья Егоровна, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 52 года, жена - Прасковья Егоровна, 39 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во лис... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 53 года, жена - Прасковья Егоровна, 53 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1820

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