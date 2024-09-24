Андрей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1795 и 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1758 и 1762
Жена: Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1762 ст.
Сын: Семен Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1765 ст.
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1769 ст.
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1769 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 72 Кол-во листов: 605 Даты документов: Раздел описи: 1769 стр. 95
Рождение ребёнка
21.03.1775 ст.
Сын: Яков Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 110. Д. 10. Метрические книги и брачные обыски церквей г. Пересла... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1776 ст.
Дочь: Ненила / Неонила Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1778 ст.
Сын: Ларион Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Егоровна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 23 возраст по нынешней ревизии (1782) - 42 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 50 лет, жена - Прасковья Егоровна, 47 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 52 года, жена - Прасковья Егоровна, 39 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во лис... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 53 года, жена - Прасковья Егоровна, 53 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1820