Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1762 ст.
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1762 ст.
Отец: Андрей Тихонович
Мать: Прасковья Егоровна
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 18 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Призыв на военную службу
Между 1782 и 1792
нет в ИР 1792-1795, в ИР 1830 - солдат
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 80 лет, солдат Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты д... Показать все
Смерть
После 1830