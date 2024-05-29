Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Андреевич

Семен Андреевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.09.1762 ст.

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1762 ст.

Отец: Андрей Тихонович

Мать: Прасковья Егоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт... Показать все
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 18 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Призыв на военную службу
Между 1782 и 1792
нет в ИР 1792-1795, в ИР 1830 - солдат
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 80 лет, солдат Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты д... Показать все
Смерть
После 1830

Мы используем куки для улучшения работы сайта.