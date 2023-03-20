Маслова Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Екатерина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1919

Сын: Маслов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Маслов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1926

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Сергей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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