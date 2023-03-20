Маслова Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1919
Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1926
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Маслов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область