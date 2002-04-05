Маслов Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1919
Дата смерти05.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1919
Рождение ребёнка
03.03.1946
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна
Рождение ребёнка
14.07.1950
Мать ребёнка: Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область