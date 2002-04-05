Маслов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1919

Дата смерти

05.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1919

Отец: Маслов Сергей Васильевич

Мать: Маслова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
03.03.1946

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1950

Сын: Маслов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотовна Мария Изотьевна/Изотовна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.04.2002
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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