Маслов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1897
Рождение ребёнка
11.08.1919
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
18.06.1926
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область