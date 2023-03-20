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Маслов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1897

Отец: Маслов Василий Яковлевич

Мать: Ксения Ивановна Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1919

Сын: Маслов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Маслов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
18.06.1926

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Екатерина Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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