Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1969

Отец: Катарбаев Зарлык Байгазарович

Мать: Катарбаева-Кудабаева Назира Сабировна

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Жакетова-Кужабаева Аксауле Маратовна

Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич

Рождение ребёнка
15.03.2001

Дочь: Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна

Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич

Рождение ребёнка
16.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
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