Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1969
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Жакетова-Кужабаева Аксауле Маратовна
Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич
Рождение ребёнка
15.03.2001
Дочь: Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна
Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич
Рождение ребёнка
16.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кужабаев Марат Алтынбаевич
Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область