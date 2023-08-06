Кужабаев Марат Алтынбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужабаев Марат Алтынбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969

Отец: Кужабаев Алтынбаевич Кутгалямович

Мать: Кужабаева- Дыльда Жакеевна

Рождение ребёнка
11.04.1997

Дочь: Жакетова-Кужабаева Аксауле Маратовна

Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна

Рождение ребёнка
15.03.2001

Дочь: Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна

Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна

Рождение ребёнка
16.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
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