Кужабаев Марат Алтынбаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969
Рождение ребёнка
11.04.1997
Дочь: Жакетова-Кужабаева Аксауле Маратовна
Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
Рождение ребёнка
15.03.2001
Дочь: Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна
Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
Рождение ребёнка
16.07.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область