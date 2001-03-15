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Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна
Сансызбаева-Кужабаева Алия Маратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.2001
Пол
Женский
Отец
Кужабаев Марат Алтынбаевич
1969 г.р.
Мать
Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.2001
Отец:
Кужабаев Марат Алтынбаевич
Мать:
Кужабаева-Катарбаева Гульсара Зарлыковна
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