Зайцев Георгий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Зайцев Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1929
Сын: Зайцев Индустрий Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Парасковья Николаевна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Зайцев Станислав Георгиевич
Мать ребёнка: Зайцева Парасковья Николаевна
Смерть
1963