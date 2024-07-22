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Зайцев Георгий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зайцев Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1929

Сын: Зайцев Индустрий Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Парасковья Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Зайцев Станислав Георгиевич

Мать ребёнка: Зайцева Парасковья Николаевна

Смерть
1963

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