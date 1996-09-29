Зайцев Индустрий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1929
Дата смерти29.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зайцева Ольга
Рождение ребёнка
28.10.1951
Сын: Зайцев Владимир Индустриевич
Мать ребёнка: Зайцева Ольга
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.1996