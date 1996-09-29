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Зайцев Индустрий Георгиевич

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

01.08.1929

Дата смерти

29.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1929

Отец: Зайцев Георгий Сергеевич

Мать: Зайцева Парасковья Николаевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зайцева Ольга

Рождение ребёнка
28.10.1951

Сын: Зайцев Владимир Индустриевич

Мать ребёнка: Зайцева Ольга

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.09.1996

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