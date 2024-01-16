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Колосов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Колосов Яков Кириллович

Мать: Колосова Гликерия Павловна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1904

Сын: Колосов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колосов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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