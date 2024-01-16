Колосов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1904
Сын: Колосов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Мария Васильевна
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно