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Колосов Павел Дмитриевич
Колосов Павел Дмитриевич
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Древо
Место рождения
д. Сиринская
Дата рождения
1907
Пол
Мужской
Отец
Колосов Дмитрий Яковлевич
1871 г.р.
Мать
Колосова Мария Васильевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Колосов Дмитрий Яковлевич
Мать:
Колосова Мария Васильевна
д. Сиринская
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