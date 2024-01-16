(Колосова) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колосова) Агриппина Дмитриевна

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Колосов Дмитрий Яковлевич

Мать: Колосова Мария Васильевна

д. Сиринская
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