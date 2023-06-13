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Барков Ксенофонт Гаврилович

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Место рождения

Енисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барков Гавриил Романович

Мать: Баркова Матрона Васильевна

Енисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость
Рождение ребёнка
02.10.1910

Дочь: Баркова Харитина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Баркова Мария Варламовна

Минусинский район, село Моторское
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны. Унтер-офицер, рядовой 315 Глуховского полка, ранение, лечился в Лифляндской губернии, г. Мариенбург
Смерть
Неизвестно
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