Барков Ксенофонт Гаврилович
Место рожденияЕнисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Енисейская губерния, Минусинский округ, Маторская волость
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Баркова Харитина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Баркова Мария Варламовна
Минусинский район, село Моторское
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны. Унтер-офицер, рядовой 315 Глуховского полка, ранение, лечился в Лифляндской губернии, г. Мариенбург
Смерть
Неизвестно