Баркова Мария Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1910
Дочь: Баркова Харитина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Барков Ксенофонт Гаврилович
Минусинский район, село Моторское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно