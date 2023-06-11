Баркова (Селина) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаркова (Селина) Матрона Васильевна

Баркова (Селина) Матрона Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Барков Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Барков Гавриил Романович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Барков Гаврила Гавриилович

Отец ребёнка: Барков Гавриил Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Гавриил Романович

Смерть
Неизвестно