Баркова (Селина) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Барков Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Барков Гавриил Романович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Барков Гаврила Гавриилович
Отец ребёнка: Барков Гавриил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно