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Селина Аксинья Григорьевна

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Место рождения

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава

Дата рождения

1814

Дата смерти

26.10.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
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Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баркова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Селин Василий Васильевич

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Василий Васильевич

Смерть
26.10.1884
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава