Селина Аксинья Григорьевна
Место рожденияОрловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава
Дата рождения1814
Дата смерти26.10.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Баркова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Селин Василий Васильевич
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1884
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость, село Святая Дубрава