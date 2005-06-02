Климов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1928
Дата смерти02.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928
Рождение ребёнка
01.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Екатерина Илларионовна
Рождение ребёнка
26.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Екатерина Илларионовна
Смерть
02.06.2005
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан