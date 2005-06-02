Климов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Александр Михайлович

Климов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1928

Дата смерти

02.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1928

Отец: Климов Михаил Тимофеевич

Мать: Климова Василиса Тихоновна

Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Екатерина Илларионовна

Рождение ребёнка
26.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Екатерина Илларионовна

Смерть
02.06.2005
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close