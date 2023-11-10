Климов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904 ст.
Пропал без вести
Рождение ребёнка
23.11.1926
Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна
Рождение ребёнка
27.10.1928
Сын: Климов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калеева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна
Рождение ребёнка
14.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна
Смерть
Неизвестно