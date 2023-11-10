Климов Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904 ст.

Отец: Климов Тимофей Семёнович

Мать: Климова Анастасия Матвеевна

Пропал без вести
Рождение ребёнка
23.11.1926

Сын: Климов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна

Рождение ребёнка
27.10.1928

Сын: Климов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калеева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна

Рождение ребёнка
14.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Василиса Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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