Климова (Плаксина) Василиса Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Плаксина) Василиса Тихоновна

Климова (Плаксина) Василиса Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1903 ст.

Дата смерти

30.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903 ст.

Отец: Плаксин Тихон Алексеевич

Мать: Плаксина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1926

Сын: Климов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.10.1928

Сын: Климов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калеева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич

Смерть
30.05.1987
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close