Климова (Плаксина) Василиса Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1903 ст.
Дата смерти30.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
23.11.1926
Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1928
Сын: Климов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калеева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Михаил Тимофеевич
Смерть
30.05.1987
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан