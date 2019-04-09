Климова (Карманова) Екатерина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1937
Дата смерти09.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937
Рождение ребёнка
01.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович
Смерть
09.04.2019
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан