Климова (Карманова) Екатерина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Карманова) Екатерина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1937

Дата смерти

09.04.2019

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1937

Отец: Карманов Илларион Васильевич

Мать: Карманова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
01.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
26.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Александр Михайлович

Смерть
09.04.2019
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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