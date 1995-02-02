Карманова (Шокурова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Шокурова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1910

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Шокурова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Давыдова Любовь Илларионовна

Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
03.11.1937

Дочь: Климова Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1950

Сын: Карманов Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич

Смерть
02.02.1995
Мичуринск, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
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