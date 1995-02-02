Карманова (Шокурова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1910
Дата смерти02.02.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1910
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Давыдова Любовь Илларионовна
Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1937
Дочь: Климова Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1950
Сын: Карманов Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Карманов Илларион Васильевич
Смерть
02.02.1995
Мичуринск, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан