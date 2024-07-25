Атлас Авдаловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грануш
Отец ребёнка: Манук Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айастан
Отец ребёнка: Манук Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манук Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Манук Григорьевич
Ёнджалу, Алашкерт, Западная Армения
Смерть
Неизвестно