Атлас Авдаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атлас Авдаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдал

Мать: Хорот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грануш

Отец ребёнка: Манук Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айастан

Отец ребёнка: Манук Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манук Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тоноян Седрак Манукович

Отец ребёнка: Манук Григорьевич

Ёнджалу, Алашкерт, Западная Армения
Смерть
Неизвестно

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