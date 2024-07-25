Тоноян Седрак Манукович
Место рожденияЁнджалу, Алашкерт, Западная Армения
Дата рождения1896
Дата смерти1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Манук Григорьевич
Мать: Атлас Авдаловна
Ёнджалу, Алашкерт, Западная Армения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акопян Сатеник Акоповна
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Абрамян Айастан Седраковна
Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Мягченко Грануш Седраковна
Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна
Рождение ребёнка
15.02.1941
Дочь: Григорчук Свердлина (Светлана) Седраковна
Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна
Рождение ребёнка
02.11.1946
Дочь: Тоноян Тагуи Седраковна
Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна
Армавир
Рождение ребёнка
15.09.1948
Сын: Тоноян Марзпетуни (Марспет) Седракович
Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна
Смерть
1979