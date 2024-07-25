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Тоноян Седрак Манукович

Место рождения

Ёнджалу, Алашкерт, Западная Армения

Дата рождения

1896

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Манук Григорьевич

Мать: Атлас Авдаловна

Ёнджалу, Алашкерт, Западная Армения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акопян Сатеник Акоповна

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Абрамян Айастан Седраковна

Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна

Ханджян, Община Ханджян, Армавирская область
Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Мягченко Грануш Седраковна

Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна

Ханджян, Община Ханджян, Армавирская область
Рождение ребёнка
15.02.1941

Дочь: Григорчук Свердлина (Светлана) Седраковна

Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна

Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область
Рождение ребёнка
02.11.1946

Дочь: Тоноян Тагуи Седраковна

Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна

Армавир
Рождение ребёнка
15.09.1948

Сын: Тоноян Марзпетуни (Марспет) Седракович

Мать ребёнка: Акопян Сатеник Акоповна

Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область
Смерть
1979
Армавир, Община Армавир (Октемберян), Армавирская область

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