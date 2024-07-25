Манук Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грануш
Мать ребёнка: Атлас Авдаловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айастан
Мать ребёнка: Атлас Авдаловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атлас Авдаловна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Атлас Авдаловна
Смерть
Неизвестно