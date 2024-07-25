Манук Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манук Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грануш

Мать ребёнка: Атлас Авдаловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айастан

Мать ребёнка: Атлас Авдаловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атлас Авдаловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тоноян Седрак Манукович

Мать ребёнка: Атлас Авдаловна

Смерть
Неизвестно

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