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Керемясов Федор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1980

Отец: Керемясов Федор Николаевич

Мать: Тарасова (Тогонохова) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

Рождение ребёнка
16.11.1999

Дочь: Керемясова Виктория Федоровна

Мать ребёнка: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

Рождение ребёнка
11.12.2007

Сын: Керемясов Мичил Федорович

Мать ребёнка: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

Рождение ребёнка
23.01.2011

Сын: Керемясов Эрчим Федорович

Мать ребёнка: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

Рождение ребёнка
09.11.2016

Сын: Керемясов Айхал Федорович

Мать ребёнка: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

Рождение ребёнка
03.04.2020

Дочь: Керемясова Сахаяна Федоровна

Мать ребёнка: Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

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