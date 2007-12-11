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Керемясов Мичил Федорович
Керемясов Мичил Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2007
Пол
Мужской
Отец
Керемясов Федор Федорович
1980 г.р.
Мать
Керемясова (Кычкина) Елена Степанова
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2007
Отец:
Керемясов Федор Федорович
Мать:
Керемясова Елена Степанова
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