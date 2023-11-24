Керемясова (Кычкина) Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керемясова (Кычкина) Елена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981

Отец: Фесена Степан Иванович

Мать: Кычкина Антонида Максимовна

Рождение ребёнка
16.11.1999

Дочь: Керемясова Виктория Федоровна

Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович

Рождение ребёнка
11.12.2007

Сын: Керемясов Мичил Федорович

Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович

Рождение ребёнка
23.01.2011

Сын: Керемясов Эрчим Федорович

Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович

Рождение ребёнка
09.11.2016

Сын: Керемясов Айхал Федорович

Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович

Рождение ребёнка
03.04.2020

Дочь: Керемясова Сахаяна Федоровна

Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керемясов Федор Федорович

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