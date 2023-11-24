Керемясова (Кычкина) Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981
Рождение ребёнка
16.11.1999
Дочь: Керемясова Виктория Федоровна
Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
11.12.2007
Сын: Керемясов Мичил Федорович
Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
23.01.2011
Сын: Керемясов Эрчим Федорович
Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
09.11.2016
Сын: Керемясов Айхал Федорович
Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович
Рождение ребёнка
03.04.2020
Дочь: Керемясова Сахаяна Федоровна
Отец ребёнка: Керемясов Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно