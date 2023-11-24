Керемясов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1950
Рождение ребёнка
24.03.1976
Дочь: Керемясова Сардана Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
21.02.1980
Сын: Керемясов Федор Федорович
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
27.03.1982
Дочь: Кармадонова Матрёна Федоровна
Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна