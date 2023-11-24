Керемясов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Керемясов Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1950

Отец: Керемясов Николай Семенович

Мать: Керемясова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.03.1976

Дочь: Керемясова Сардана Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
21.02.1980

Сын: Керемясов Федор Федорович

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
27.03.1982

Дочь: Кармадонова Матрёна Федоровна

Мать ребёнка: Тарасова Мария Егоровна

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