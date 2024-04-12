Долгов Константин Алексевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Долгов Алексей Васильевич
Мать: Долгова Анна Парменовна
Пропал без вести (военное)
03.09.1916 ст.
За деревней Славентын, Галиция.
Военная служба
1916
Стрелок 22-го Туркестанского стрелкового полка. Возможный участник Ковельского сражения русского Юго-Западного фронта и Брусиловского прорыва.
Военная служба
15.02.1917 ст.
Рядовой 22-го Туркестанского стрелкового полка. Болен. 473-й полевой военный госпиталь.
Ранение
16.07.1917 ст.
Стрелок 22-го Туркестанского стрелкового полка. Деревня Прилипче, 2-й перевязочный отряд 2-й Заамурской пограничной пехотной дивизии.
Смерть
Неизвестно