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Долгов Константин Алексевич

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Долгов Алексей Васильевич

Мать: Долгова Анна Парменовна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пропал без вести (военное)
03.09.1916 ст.
За деревней Славентын, Галиция.
Военная служба
1916
Стрелок 22-го Туркестанского стрелкового полка. Возможный участник Ковельского сражения русского Юго-Западного фронта и Брусиловского прорыва.
Военная служба
15.02.1917 ст.
Рядовой 22-го Туркестанского стрелкового полка. Болен. 473-й полевой военный госпиталь.
Ранение
16.07.1917 ст.
Стрелок 22-го Туркестанского стрелкового полка. Деревня Прилипче, 2-й перевязочный отряд 2-й Заамурской пограничной пехотной дивизии.
Смерть
Неизвестно
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