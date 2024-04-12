Долгова Анна Парменовна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1892
Сын: Долгов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Долгов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Долгов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Долгов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов Константин Алексевич
Отец ребёнка: Долгов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно