Долгов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Долгов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Долгов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов Константин Алексевич
Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Долгова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Анна Парменовна
Смерть
Неизвестно