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Долгов Алексей Васильевич

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Долгов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Долгов Константин Алексевич

Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Долгова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Анна Парменовна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анна Парменовна

Смерть
Неизвестно
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