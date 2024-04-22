Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
17.05.1931
Дочь: Чалышева Агнея Евгеньевна
Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич
Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокарева Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Вениамин Евгеньевич
Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич
Смерть
1947