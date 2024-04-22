Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна

Место рождения

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Цыганов Федор Васильевич

Мать: Цыганова Мария Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1931

Дочь: Чалышева Агнея Евгеньевна

Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Вениамин Евгеньевич

Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Матвеев Евгений Евгеньевич

Смерть
1947
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