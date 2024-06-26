Цыганова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Цыганов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Цыганова) Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Цыганов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Цыганов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
С 1917
Сын: Цыганов Вениамин Федорович
Отец ребёнка: Цыганов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно