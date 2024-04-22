Матвеев Евгений Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
17.05.1931
Дочь: Чалышева Агнея Евгеньевна
Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокарева Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Вениамин Евгеньевич
Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Зинаида Евгеньевна
Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна
Смерть
Неизвестно