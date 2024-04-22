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Матвеев Евгений Евгеньевич

Место рождения

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Матвеев Матфиев Евгений Андреевич

Мать: Матвеева Матфиева Павла Михайловна

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1931

Дочь: Чалышева Агнея Евгеньевна

Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна

Кладовица, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокарева Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Вениамин Евгеньевич

Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Зинаида Евгеньевна

Мать ребёнка: Матвеева Таисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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