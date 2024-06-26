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Цыганов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Цыганов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Цыганова) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Цыганов Федор Федорович

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1917

Сын: Цыганов Вениамин Федорович

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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