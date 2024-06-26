Цыганов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Цыганов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Матвеева (Цыганова) Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Цыганова) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1917
Сын: Цыганов Вениамин Федорович
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно