Киселева (Лекздина) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1926
Дата смерти26.06.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Отец: Лекздин Михаил Иванович
Мать: Лекздина Марфа Михеевна
Бракосочетание
08.04.1950
Муж: скрыто настройками приватности
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2013
Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд