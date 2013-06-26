Киселева (Лекздина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Лекздина) Нина Михайловна

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Место рождения

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

26.06.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Лекздин Михаил Иванович

Мать: Лекздина Марфа Михеевна

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Бракосочетание
08.04.1950

Муж: скрыто настройками приватности

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Смерть
26.06.2013
Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
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