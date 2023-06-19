Лекздина (Тишина) Марфа Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекздина (Тишина) Марфа Михеевна

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Место рождения

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

26.08.1904 ст.

Дата смерти

04.09.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904 ст.

Отец: Тишин Михей

Мать: не указана

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1926

Дочь: Киселева Нина Михайловна

Отец ребёнка: Лекздин Михаил

Волково, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лекздин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лекздин Михаил

Смерть
04.09.1988
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область