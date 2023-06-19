Лекздина (Тишина) Марфа Михеевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1904 ст.
Дата смерти04.09.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904 ст.
Отец: Тишин Михей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1926
Дочь: Киселева Нина Михайловна
Отец ребёнка: Лекздин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лекздин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лекздин Михаил
Смерть
04.09.1988
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область