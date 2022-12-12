Фёдоров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1879
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1879
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Сын: Фёдоров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1922
Сын: Фёдоров Никодим Николаевич
Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна
Смерть
1934