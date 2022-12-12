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Фёдоров Николай Александрович

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Место рождения

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

13.03.1879

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1879

Отец: Фёдоров Александр Иванович

Мать: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1900

Жена: Фёдорова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Сын: Фёдоров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.

Сын: Фёдоров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.09.1922

Сын: Фёдоров Никодим Николаевич

Мать ребёнка: Фёдорова Екатерина Андреевна

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1934
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