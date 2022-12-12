Фёдорова (Муратовская) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1882
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882
Отец: Муратовский Андрей Васильевич
Мать: Муратовская Любовь
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Сын: Фёдоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1922
Сын: Фёдоров Никодим Николаевич
Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович
Смерть
1968
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд