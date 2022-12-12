Фёдорова (Муратовская) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Муратовская) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1882

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1882

Отец: Муратовский Андрей Васильевич

Мать: Муратовская Любовь

Бракосочетание
1900

Муж: Фёдоров Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Сын: Фёдоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1904 ст.

Сын: Фёдоров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.09.1922

Сын: Фёдоров Никодим Николаевич

Отец ребёнка: Фёдоров Николай Александрович

Талица, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1968
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
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