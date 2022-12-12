Фёдоров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1876
Сын: Фёдоров Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Фёдоров Николай Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1880
Сын: Фёдоров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1883
Сын: Фёдоров Рафаил Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1886
Сын: Фёдоров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Фёдорова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.
Дочь: Фёдорова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно