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Фёдоров Александр Иванович

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Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

17.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
21.12.1876

Сын: Фёдоров Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Фёдоров Николай Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1880

Сын: Фёдоров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.02.1883

Сын: Фёдоров Рафаил Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Фёдоров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1891

Дочь: Фёдорова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.

Дочь: Фёдорова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Фёдорова Людмила Ивановна

Верхосунье, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Людмила Ивановна

Образование
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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