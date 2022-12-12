Фёдорова (Захарова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Фёдоров Николай Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1880
Сын: Фёдоров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1883
Сын: Фёдоров Рафаил Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1886
Сын: Фёдоров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1891
Дочь: Фёдорова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.
Дочь: Фёдорова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Фёдоров Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно