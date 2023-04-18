Михеев Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1927
Дата смерти26.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Отец: Михеев Василий
Мать: Михеева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
06.12.1953
Сын: Михеев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
20.01.1956
Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна
Рождение ребёнка
13.05.1960
Дочь: Мигачева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1976