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Михеев Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1927

Дата смерти

26.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Михеев Василий

Мать: Михеева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
06.12.1953

Сын: Михеев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Михеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1960

Дочь: Мигачева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Михеева Антонина Егоровна

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Антонина Егоровна

Смерть
26.02.1976
Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
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