Мигачева (Михеева) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960
Рождение ребёнка
02.11.1984
Дочь: Михеева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1986
Сын: Мигачев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович
Рождение ребёнка
23.12.1990
Дочь: Мигачева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно