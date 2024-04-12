Мигачева (Михеева) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигачева (Михеева) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960

Отец: Михеев Алексей Васильевич

Мать: Михеева Антонина Егоровна

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1984

Дочь: Михеева Евгения Александровна

Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович

Рождение ребёнка
23.10.1986

Сын: Мигачев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.12.1990

Дочь: Мигачева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Мигачев Александр Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигачев Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигачев Александр Павлович

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