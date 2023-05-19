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Михеев Анатолий Алексеевич

Место рождения

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953

Отец: Михеев Алексей Васильевич

Мать: Михеева Антонина Егоровна

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1980

Дочь: Михеева Маргарита Анатольевна

Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фелисеева Инна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна

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