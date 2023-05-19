Михеев Анатолий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1953
Рождение ребёнка
02.05.1980
Дочь: Михеева Маргарита Анатольевна
Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фелисеева Инна Анатольевна