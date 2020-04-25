Михеева (Ильина) Антонина Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1929
Дата смерти25.04.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929
Отец: Ильин Егор Ильич
Мать: Ильина Анна Михеевна
Рождение ребёнка
06.12.1953
Сын: Михеев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1956
Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1960
Дочь: Мигачева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2020