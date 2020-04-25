Михеева (Ильина) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Ильина) Антонина Егоровна

Место рождения

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

25.12.1929

Дата смерти

25.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1929

Отец: Ильин Егор Ильич

Мать: Ильина Анна Михеевна

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1953

Сын: Михеев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1956

Сын: Михеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1960

Дочь: Мигачева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Васильевич

Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Алексей Васильевич

Смерть
25.04.2020
Замыцкое, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
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