Бумагин Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бумагин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1937
Дочь: Мироненко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савочкина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно