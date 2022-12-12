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Бумагин Иван Федорович

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Место рождения

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бумагин Федор

Мать: не указана

Калининск, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1937

Дочь: Мироненко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савочкина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бумагин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Бумагина Пелагея Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бумагина Пелагея Петровна

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