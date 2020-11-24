Мироненко (Бумагина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко (Бумагина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1937

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1937

Отец: Бумагин Иван Федорович

Мать: Бумагина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
27.04.1963

Сын: Мироненко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мироненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1979

Дочь: Мироненко Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Мироненко Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Иван Васильевич

Смерть
24.11.2020
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