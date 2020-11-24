Мироненко (Бумагина) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1937
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1937
Отец: Бумагин Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1963
Сын: Мироненко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Мироненко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1979
Дочь: Мироненко Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Мироненко Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2020